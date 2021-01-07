Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖL kayıt ve yeni kayıt tarihleri!

ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖL kayıt ve yeni kayıt tarihleri!

öğrencilerinin gündeminde ve yeni kayıt tarihleri yer alıyor. Açıköğretim Lisesi aracılığıyla eğitimine devam eden öğrenciler kayıt yenileme, ilk kez okuyacak olan öğrenciler ise yeni kayıt işlemleri süreci hakkında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1. dönem sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiş böylelikle kayıt yenileme için de değişikliğe gidilmiş oldu. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL (Açık Lise) kayıt ve yeni kayıt tarihleri!

Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:01 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:02 ABONE OL
AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖL kayıt ve yeni kayıt tarihleri!

AÖL kayıt yenileme ile ilgili tüm gelişmeler son günlerde epey araştırılıyor. Açık Lise aracılığıyla eğitimine devam eden on binlerce öğrenciyi ilgilendiren durum, MEB AÖL kılavuzu aracılığıyla da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açık lise sınavları ertelenmişti. MEB tarafından yapılan son duyuruda 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır denildi. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL (Açık Lise) kayıt ve yeni kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. MEB akademik takvimine göre 4 Ocak'ta başlaması planlanan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemine dair açıklama geldi ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi…

MEB'TEN KAYIT YENİLEME DUYURUSU

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!" denildi.

2021 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ AÖL (AÇIK LİSE) KAYIT VE YENİ KAYIT TARİHLERİ

AÖL kayıt ve yeni kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme tarihleri, ücreti gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada 2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır denildi. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim AÖL kayıt ve yeni kayıt tarihleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA