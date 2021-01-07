Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk’tan SON DAKİKA açıklaması geldi

Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması: Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerini EBA TV üzerinden alırken, okulların açılma tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk, yüz yüze eğitimin tekrardan başlaması için oluşması gereken şartları açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMA ŞARTLARI
"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:
UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK
Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.
MİLLİ EĞİTİMDE CANLI SINIF ÖZELLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ
EBA dijital internet platformumuza yeni özellikler kazandırılması, EBA'nın erişiminin ve tüm kesimlerce kullanımının daha da artırılması ve daha etkin bir öğrenme platformu haline gelmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2012 yılında hayata geçen EBA, sürekli büyüyen, yeni özellikler kazanan bir platform oldu. Kullanıcıları daha detaylı analiz edebilen ve bu sayede öğrenciyi hedefine daha doğru şekilde yönlendirebilen bir platformumuzun olmasını amaçlıyoruz.
EBA'NIN GELECEĞİ
Teknolojinin, sağladığı faydalar kadar yerli olması da bizim için ayrı bir öneme sahip... Bu yönde özellikle yerli canlı sınıf özelliğinin geliştirilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz. EBA'nın teknik kabiliyetlerinin artmasının yanı sıra, sunduğumuz bin 700'den fazla ders ve 40 binden fazla dijital içeriğin sayısını, etkinliğini ve çeşitliliğini de artırmayı hedefliyoruz. EBA'nın öğrencilerimize ek olarak öğretmen eğitimleri ve hayat boyu öğrenme uygulamaları için de etkin olarak kullanılmasını hedefliyoruz.
81 İLE SON DAKİKA GENELGESİ: YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYABİLİRLER
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.