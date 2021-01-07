Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk’tan SON DAKİKA açıklaması geldi

Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması: Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerini EBA TV üzerinden alırken, okulların açılma tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk, yüz yüze eğitimin tekrardan başlaması için oluşması gereken şartları açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMA ŞARTLARI

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle: