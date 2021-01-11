Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 2021: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Rektörlükten konu ile ilgili resmi açıklama gelirken sınavların online yapılacağı da biliniyor. Peki; AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.