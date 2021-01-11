Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 2021: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Rektörlükten konu ile ilgili resmi açıklama gelirken sınavların online yapılacağı da biliniyor. Peki; AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri!
Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2021
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ