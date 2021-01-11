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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021: ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılmış olup yapılan açıklamaya göre; sınavlar online olacak. Sınav sonuçları ise kurumun resmi sitesi üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki; ne zaman yapılacak? İşte 2021…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 22:49 ABONE OL
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 2021: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Rektörlükten konu ile ilgili resmi açıklama gelirken sınavların online yapılacağı da biliniyor. Peki; AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2021

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
  • Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 2021: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
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