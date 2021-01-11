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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı:

Milli Eğitim Bakanı , İstiklal Marşı'nı okumak için 'ın Şarkışla ilçesinde okul bahçesine giden 96 yaşındaki Fermude Cangül ile ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmak istediğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 22:44 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı:

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, "Tüm okullarda, yöneticilerin katılımıyla bayrak töreni yapılması, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri" çağrısının ardından, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafını paylaştı.

Haberde yer verilen asırlık çınar Cangül'ün ifadelerini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk... Fotoğraf, Sivas'tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı:
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