Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Okullarda Üç haftalık 2021 yarıyıl tatili için geri sayım başladı!

İlkokul, ortaokul ve liselerin ilk dönemin sona erdiği tarihte her yıl 15 tatil süreci başlarken bu sene 2021 yarıyıl tatilinin üç hafta süreceği ifade edilmişti. Bu kapsamda 21 gün sürecek olan eğitim arasına günler kala binlerce öğrenci MEB takviminde yer alan detayları merak ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada Ocak ayının sonu işaret edilmiş ve yarıyıl tatilinin uzatıldığı ifade edilmişti…

2021 ÜÇ HAFTALIK YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu dahil olmak üzere 24 gün sürecek olan yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlarken ilkokul ortaokul ve liseler için bu tarihle beraber ilk dönem sona erecek. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle bu sene öğrenciler karnelerini okullarda alamayacak…