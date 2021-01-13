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giriş nasıl yapılır? 2021 E okul MEBBİS ile öğretmen giriş ekranı

giriş ekranı, günde milyonlarca eğitimciyi ağırlıyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir. sayfası ile e-yatırım, personel, halk eğitim, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları, e-akademi, e-yurt, e-burs gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki nasıl yapılır? MEBBİS ile e okul öğretmen giriş ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:27 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:31 ABONE OL
E okul öğretmen giriş nasıl yapılır? 2021 E okul MEBBİS ile öğretmen giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e okul öğretmen giriş ekranı ile birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. MEBBİS giriş ekranı, on binlerce öğretmenin her gün sıklıkla ziyaret ettiği platformlardan birisi olarak öne çıkıyor. Hem öğrenciler hem öğretmenler için kolaylık sağlayan e-Okul VBS her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de sıklıkla kullanılan bir kaynak oluyor. Peki E okul öğretmen giriş nasıl yapılır? MEBBİS ile e okul öğretmen giriş ekranı

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yurt genelinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.

İşte adım adım e okul öğretmen giriş ekranı ve detayları

E OKUL MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor..Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek " Şifremi Unuttum " yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan "Şifremi unuttum" kısmında da "MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü" linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

E-Yatırım İşlemleri

Personel İşlemleri

Halk Eğitim İşlemleri

E-Okul, E-Taşınır

Açık Öğretim Kurumları İşlemleri

E-Akademi İşlemleri

E-Yurt İşlemleri

E-Burs İşlemleri

Evrak İşlemleri

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü

Denetim Planlama Modülü

Kitap Seçim Modülü

Sosyal Tesisler Modülü

Kurum Standartları Modülü

MEİS Modülü

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E okul öğretmen giriş nasıl yapılır? 2021 E okul MEBBİS ile öğretmen giriş ekranı
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