EKPSS nitelik kodları 2021: KPSS (EKPSS) 1101, 1103, 3001, 6225 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor?

Kamuda istihdam sağlamak isteyen binlerce aday EKPSS nitelik kodları araştırmalarına başladı. Engelli memur alımı tercihlerinin başlamasıyla bir sonraki adım için adayların kılavuz incelemesi devam ederken 1101, 3001, 6225 nitelik kodu merak edildi. Tercih işlemlerinde önem teşkil eden nitelik kodu adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirleniyor. Peki EKPSS nitelik kodları nedir? 1101, 3001, 6225 nitelik kodu ne anlama geliyor?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Memur Alımı tercihleri bugün başladı. Tercih dönemi başlarken yayınlana kılavuzda adayların atanmak istedikleri kadroların alan nitelik kodlarının ne anlama geldiğini araştırılıyor. 1101, 3001, 6225 nitelik kodu ile ilgili detaylar şöyle;
1101 nitelik kodu ile sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek, kadın adaylar ise kendilerine uygun olan kodun karşısındaki kadrolara başvuruda bulunabilecek. 1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir. Yani bu kod olan kadrolara sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Merkezi atama yöntemiyle alım yapan Belediyeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler vs. kurumlar ön lisans mezunu programlarından mezun olan adaylar arasından zabıta, itfaiye eri, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda alım yapıyor. En fazla ön lisans mezunu alımı yapılan kadrolarla birlikte tekniker, orman muhafaza memuru, hareket memuru ve ARFF memuru gibi kurum ve kuruluşların personel alımlarında 3001 nitelik kodu ile alım yapılmaktadır.
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.
Nitelik kodları, farklı meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir koddur. Adayların tercih yapacağı alanda hangi niteliklere sahip olduğunu anlatır. Yani, kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor.
3001 nitelik kodu Belediyeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler vs. kurumlar ön lisans mezunu programlarından mezun olan adaylar arasından zabıta, itfaiye eri, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda alım yapıyor.
1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.
3004 nitelik kodu Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor.
6225 nitelik kodu ise bilgisayar sertifikası şartı bulunduruyor.
1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir.