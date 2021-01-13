EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Engelli memur alımı 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı!

EKPSS tercih kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte engelli memur alımı başvuruları başladı. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli aday, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih sürecini merak ediyor. Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2021 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı, başvuru şartları da belli oldu. Tam 2140 kişilik kadroya yapılacak olan atamalarda EKPSS tercih kılavuz bilgileri dikkate alınacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar…
EKPSS tercih maratonu bugün başlıyor. Yayınlanan kılavuzda adaylar, 13-19 Ocak 2021 tarihi arasında Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Detaylar şöyle;
EKPSS tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
(ÖSYM) başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli EKPSS adaylarımız,
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.
Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak" dedi.
Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.
Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.