Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, 15 tatil bu sene kaç gün sürecek? 2021 Okullar ne zaman tatile girecek?

MEB takvimi ile duyurulan 2021 yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tatilin başlayacağı o tarih yerini alıyor. İlkokul ortaokul ve liselerde ilk dönemin sona ereceği ve üç hafta sürecek olan eğitim arasının başlayacağı tarihte bu sene koronavirüs salgını nedeniyle karne sevinci yaşanamayacak. Peki, 2021 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatile giriyor? İşte yarıyıl tatili için verilen o tarih…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 15 tatil olarak bilinen sömestr bu yıl 21 gün sürecek…