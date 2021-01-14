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Bu sene ne zaman başlıyor, 15 tatil bu sene kaç gün sürecek? Okullar ne zaman tatile girecek?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için bekleyişe geçti. Bu sene ara tatille beraber 21 gün sürecek olan eğitim arasının tarihi tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle üç hafta dinlenecekleri ve yeni döneme hazırlık yapacakları tatilin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatile giriyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:23 Son Güncelleme: 14.1.2021 08:23 ABONE OL
Bu sene 2021 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, 15 tatil bu sene kaç gün sürecek? Okullar ne zaman tatile girecek?

MEB takvimi ile duyurulan 2021 yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tatilin başlayacağı o tarih yerini alıyor. İlkokul ortaokul ve liselerde ilk dönemin sona ereceği ve üç hafta sürecek olan eğitim arasının başlayacağı tarihte bu sene koronavirüs salgını nedeniyle karne sevinci yaşanamayacak. Peki, 2021 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatile giriyor? İşte yarıyıl tatili için verilen o tarih…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 15 tatil olarak bilinen sömestr bu yıl 21 gün sürecek…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Bu sene Yarıyıl tatili - 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 21 günlük tatile girecek?

2021 MEB TAKVİMİ

  • Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021
  • Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021
  • İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek. Bu kapsamda karneler e-okul sisteminden görüntülenebilecek...

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Bu sene 2021 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, 15 tatil bu sene kaç gün sürecek? Okullar ne zaman tatile girecek?
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