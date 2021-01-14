Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS taban puanları belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS atama puanları!

belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim !

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM KPSS taban puanlarını açıkladı. Adaylar tercih sonuçlarının ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapacak olup T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını görebilecekler. Ortaöğretim, lisans ve ön lisans atamalarının gerçekleştirilmesinin ardından sorgulamaları da hız kesmeden sürüyor. İşte 2020/2 !

Giriş Tarihi: 14.1.2021 18:25 ABONE OL
KPSS taban puanları belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS atama puanları!

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS taban puanları da belli oldu. En düşük ve en yüksek puanlar belli olurken adaylar KPSS atama puanları sorgulamaları yapmaya devam ediyor. Haberimizin içerisinden 2020/2 ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS taban puanları belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS atama puanları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA