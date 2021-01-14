KPSS taban puanları belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS atama puanları!

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS taban puanları da belli oldu. En düşük ve en yüksek puanlar belli olurken adaylar KPSS atama puanları sorgulamaları yapmaya devam ediyor. Haberimizin içerisinden 2020/2 ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.