KPSS taban puanları belli oldu! ÖSYM ile 2020/2 ön lisans, lisans ve ortaöğretim KPSS atama puanları!

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS taban puanları da belli oldu. En düşük ve en yüksek puanlar belli olurken adaylar KPSS atama puanları sorgulamaları yapmaya devam ediyor. Haberimizin içerisinden 2020/2 ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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