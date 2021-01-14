BAŞLADI! 2021 EKPSS kura tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile (Engelli Memur Alımı) EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı!

EKPSS tercih kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte engelli memur alımı başvuruları başladı. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli aday, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sürecini merak ediyor. Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2021 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı, başvuru şartları da belli oldu. Tam 2140 kişilik kadroya yapılacak olan atamalarda tercih kılavuz bilgileri dikkate alınacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar…

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

EKPSS tercih maratonu bugün başlıyor. Yayınlanan kılavuzda adaylar, 13-19 Ocak 2021 tarihi arasında Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Detaylar şöyle;