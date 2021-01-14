ÖSYM takvimi ile 2021 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak?

2021 ÖSYM sınav takvimi her yıl bu tarihlerde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken bu yıl gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar belli oluyor. Bu kapsamda gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İLE KS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL NE ZAMAN?
Yeni sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. Bu sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Takvimin kısa zaman içerisinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Henüz konuya dair kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Ocak ayında belli olması bekleniyor.
ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ
Yapılan son açıklamada;
"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
ifadeleri kullanılmıştı.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.