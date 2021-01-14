YÖK’ten parayla ödeve suç duyurusu

YÖK, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ile buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde final sınavlarının yaklaştığı şu dönemde online ödev ve sınavlar için siteler kurulmuş ve bir pazar oluşturulmuş durumda. Birçok ödev sitesi artık bu yönde çalışma yürütmeye başladı. Ödev ücretleri dersine göre 150 TL'den başlıyor 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.YÖK'ün dilekçesinde "danışmanlık ofisleri" adı altında faaliyet gösteren tez yazım ofisleri gibi yerlere hazırlatılan veya bu yerlerden destek alınarak hazırlanan lisansüstü tezlerin, bitirme projelerinin ya da ödevlerin mezuniyet ve öğretim elemanı kadrolarına atanmak için kullanılmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Mevzuata göre tezini, ödevini ya da bitirme projesini başkasına hazırlattığı tespit edilen öğrencinin bu çalışması iptal edilebiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda, bu kapsamda "dolandırıcılık" suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası, "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası, suçun işlenmesine yardım eden kişiye suçu işleyene verilen cezanın yarısı kadar hapis cezası öngörülüyor.