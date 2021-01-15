İçişleri Bakanlığı açıklamıştı.. MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Yazıda söz konusu kişilerin ilgili günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacağına dair cevap yazısının İçişleri Bakanlığından alındığı bildirildi.

Bu kapsamda illerde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler için onayların alınması gerektiği belirtilen yazıda, ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlamasının kaldırıldığı, mevzuatta da belirtildiği gibi 12 kursiyer sınava girebilecek şekilde düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, ilgili kurslara katılan adayların sınavları, gelecek hafta sonundan itibaren yapılabilecek.