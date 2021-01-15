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İçişleri Bakanlığı açıklamıştı.. MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından (MEB) da İllere yazı gönderip detayları açıkladı. 4 Ocak itibarıyla okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceğinin tüm valiliklere iletildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 21:18 Son Güncelleme: 15.1.2021 21:58 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı açıklamıştı.. MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması amacıyla hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatılan yazıda, 4 Ocak itibarıyla okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceğinin tüm valiliklere iletildiği belirtildi.

Teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavlarının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığına işaret edilen yazıda, bu nedenle İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücü kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik gibi), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerler ile görevlilerin, teorik ve uygulama sınavlarının yapılacağı günlerde istisna kapsamına alınıp sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının talep edildiği kaydedildi.

Yazıda söz konusu kişilerin ilgili günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacağına dair cevap yazısının İçişleri Bakanlığından alındığı bildirildi.

Bu kapsamda illerde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler için onayların alınması gerektiği belirtilen yazıda, ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlamasının kaldırıldığı, mevzuatta da belirtildiği gibi 12 kursiyer sınava girebilecek şekilde düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, ilgili kurslara katılan adayların sınavları, gelecek hafta sonundan itibaren yapılabilecek.

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İçişleri Bakanlığı açıklamıştı.. MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
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