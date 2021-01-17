SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var" ifadesini kullandı. Aynı zamanda; sınavların nasıl olacağına dair detaylar verilirken öğretmenlerin aşılanması, merkezi sınavlar olarak bilinen YKS ve LGS sınavlarına yönelik de Bakan Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Peki, okullar ne zaman açılacak?İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.



Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.