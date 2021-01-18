Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için alınan kararı açıkladı! İşte o tarih...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve konuya dair spekülasyonlara tarih, yöntem ve karar çerçevesinde kesin ve detaylı cevaplar verdi. Selçuk EBA, okulların açılacağı tarih ve MEB'de 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışmaların ve görüşmelerin sürdüğünü ve sonuçlandığı dakikada bunu paylaşacaklarını söyledi.

İşte canlı yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylentiye kapalı olarak verdiği yüz yüze eğitim, okullar ve öğretmenlere ilişkin bilgiler;

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Türkiye'nin eğitim konusunda Tanzimat'tan beri bir arayış içerisinde olduğunu ve bunu sürdürdüğünü dile getirdi