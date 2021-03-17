Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde eğitimler başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Fatih Belediyesi, Kano ve Kürek Sporları Merkezi'ni ilçeye kazandırmıştı. Profesyonel eğitimcilerin verdiği Kano ve Kürek Sporu eğitimlerine yeniden başlandı. Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından, "Kano ve Kürek Sporları Merkezi'mizde eğitimler yeniden başlıyor. Su üzerinde kürek çekmenin keyfini yaşamak için her cumartesi günü yapılacak eğitimlerimize bekleriz" diyerek bunu duyurdu.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN: "HEPİNİZİ DAVET EDİYORUM"



Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise sosyal medya hesabından "Sevgili gençler, Kano ve Kürek Sporları Merkezi'mizdeki eğitimlerimiz yeniden başlıyor. Her cumartesi günü yapılacak eğitimlerimize hepinizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Profesyonel eğitmenlerden Kano ve Kürek Sporları eğitimi almak için belediyenin internet sitesinden kayıt yaptırılması gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye belediyenin internet sitesinde ulaşılabiliyor.