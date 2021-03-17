MEB'den son gelişmeler: Liselerde 2. sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? İkinci sınavlar iptal mi olacak, ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; normalleşme adımları eğitimde de atılmaya başlanırken ilk döneme ait ertelenen sınavların eğitim kurumlarında belirlenen tarihlerde yüz yüze şeklinde yapılmasına karar verilmişti. Bu noktada vakalardaki artışla "2. Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?" gibi sorular binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. İkinci sınavlar ile ilgili yeni bir karar açıklanmazken sosyal medyada konuyla alakalı birçok paylaşım yapılıyor.

MEB İLE 2. SINAVLAR NE ZAMAN, İPTAL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlarken yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulunmuş ve sınavlara ilişkin detayları açıklamıştı. Bu kapsamda MEB açıklamasında;

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak." İfadeleri kullanılmıştı.