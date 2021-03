175 yürekli kadın! Her şey kız çocukları okusun diye!

Göle Kadın Meclisi yürekleri fethediyor. İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren Göle Kadın Meclisi, tam 4 yıldır ihtiyaç sahibi kız çocuklarının okumasına destek oluyor.

Arkadaş ortamında bir araya gelen 175 kadın kendi yaptıkları bakliyat, ev yemeği ve örgülerden edilen kazancı kız çocuklarının eğitimine harcıyor.

EL EMEĞİMİZ ÖĞRENCİLERE BURS OLUYOR

Göle Kadın Meclisi Başkanı Mali Müşavir Türkan Deli SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"2017 8 Mart Emekçi Kadınlar gününde Göle Kadın Meclisi Derneği kuruldu. Bize soruyorlar neden sadece kadınlar? Biz kadınların arka planda olmasını istemiyoruz. Kadın egemenliğini daha ön plana çıkartmak için bu derneği kurduk. Pandemide kendi bölgemizde yani Göle'de patates ektik, kekik ektik, kavulca buğdayını ektik, köydeki genç girişimci kardeşlerimizle buluşturduk.

Amacımız hem kültürümüzü tanıtmak hem de kültürümüzü katma değere dönüştürmek. Bizim önceliğimiz lisede okuyan kız çocukları. İlk kuruluşumuzda 39 öğrenciye burs sağlayarak başladık. Şu an bu sayı 100'e yaklaştı. Düzenli ücret ödemesi yapıyoruz. Biz el emeği projeler yapıp hayata geçiriyoruz, kazandığımız parayı burs olarak veriyoruz" dedi.

KADINLAR EVDE OTURUP TELEVİZYON İZLEMEYECEK

"Bizim bölgemizde kadın kooperatifi yoktu biz uzun süre bunu düşündük. Acaba yapabilir miyiz diye. Ve kurduk kooperatifi. Kooperatif merkezindeki kadınları alıp hayata ticarete katacağız.

Evde oturup televizyon izlemeyecekler. Kadınların her zaman üretimde elinin olması gerekiyor. Kadınlar dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Bizde liseli kız çocuklarının hayatını nasıl güzelleştirebiliriz diye her gün düşünüyoruz. "

TİYATRO OYUNU HAZIRLADIK VE OYNADIK

Sözlerine devam eden dernek başkanı Türkan Deli "Biz Ardahanlı kadınlar olarak tiyatrodan uzaktık. Sonra dedik ki biz bir oyun yazsak biz kendimiz bunu oynayabilir miyiz? Hemşerimiz Tuncer Dağ bizim için bir tiyatro oyunu senaryosu yazdı. Ardahan Göle ilçesinde yaşanmış bir olayı yazdı. Yine hemşerimiz Murat Aydın yönetmenliğini yaptı. Ve Göle Kadın Meclisi üyesi kadınlar bu hikayeyi beyaz perdeye aktardı gelirini de yine kız çocuklarına burs olarak verdik. İstanbul'da 8 tane merkezde sahneledik bu oyunu. Pandemi nedeniyle bazı projelerimizi gerçekleştiremesek de planlarımız var projelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.