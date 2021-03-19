Yükseköğretimde pandemi fırsatçılığı! Yüzlerce gencin hakkını yediler

Koronavirüs salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) özellikle yurtdışında okuyan Türk öğrenciler için yatay geçişi kolaylaştırmak adına aldığı kararlar suistimal edildi. Özellikle Ukrayna ve KKTC'deki bazı üniversiteler üzerinden Türkiye'de başarı sıralaması gerektiren tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara usulsüz bir şekilde yatay geçişler yapıldığı tespit edildi. Bazı öğrencilerin Ukrayna'daki V.N. Karazin Kharkiv National University'ye çok kısa zamanda kaydolup sonrasında Türkiye'ye yatay geçiş yaptığı ortaya çıktı. YÖK konuyla ilgili yasal süreç başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İLK BİN USULSÜZLÜĞÜ



Türkiye'de tıp, hukuk, dişçilik, eczacılık gibi programlarda başarı sıralaması şartı uygulanıyor. Yani Türkiye'de herhangi bir ünivertede bu programlarda okumak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belli bir başarı sıralamasına girmesi gerekiyor. Örneğin tıp fakültelerinde baraj 50 bin, hukukta ise 125 bin. Ancak Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk binde olan yurtdşındaki üniversitelerde okuyanlar için bu koşul geçerli değil. Yani yurtdışındaki bu üniversitelerin bu programlarında okuyan Türk öğrenciler YKS'deki başarı sırasına bakılmadan Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye yatay geçiş yapabiliyor. İşte usulsüzlük de tam bu noktada yapıldı. Özellikle Ukrayna'daki ilk binde yer alan bazı üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin o ülkeye hiç gitmeden, eğitim bile almadan Türk üniversitelerine kayıt yaptırdığı anlaşıldı.

YÖK: ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMAK MÜMKÜN



YÖK'ten yapılan açıklamada ''Ayrıca KKTC'de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS'de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye'deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231.000 olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC'deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür'' denildi.

YÜZLERCE GENCE HAKSIZLIK



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada da ''Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan, küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir'' denildi. YÖK bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.