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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:01 Son Güncelleme: 20.3.2021 12:01

ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların tarihleri, kurum tarafından yayımlanan takvim ile açıklandı. KPSS, DGS, YDS, ALES, MSÜ ve YÖKDİL sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri ile sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için önem taşıyor. Yüksek lisans eğitimi, kamu kadrolarında yapılan yerleştirmeler, yabancı dil yeterlilik sınavı gibi konular, ÖSYM tarafından düzenleniyor. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan 2021 sınav takvimi…

ÖSYM sınav takvimi, dikey geçiş ile üniversite öğrenimine devam edecek, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen, lisansüstü eğitim için çalışmalarını sürdüren, Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen ve daha pek çok aday için büyük önem taşıyor. ÖSYM, yayımladığı sınav takvimi ile adaylar tarafından merak edilen YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorularını yanıtladı. İşte detaylar…

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

2021-YÖKDİL/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

2021 DGS SINAVI

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

2021 MSÜ SINAVLARI

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?
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