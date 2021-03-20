ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi, dikey geçiş ile üniversite öğrenimine devam edecek, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen, lisansüstü eğitim için çalışmalarını sürdüren, Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen ve daha pek çok aday için büyük önem taşıyor. ÖSYM, yayımladığı sınav takvimi ile adaylar tarafından merak edilen YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorularını yanıtladı. İşte detaylar…