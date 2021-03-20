ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi, dikey geçiş ile üniversite öğrenimine devam edecek, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen, lisansüstü eğitim için çalışmalarını sürdüren, Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen ve daha pek çok aday için büyük önem taşıyor. ÖSYM, yayımladığı sınav takvimi ile adaylar tarafından merak edilen YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES, YÖKDİL, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorularını yanıtladı. İşte detaylar…
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.