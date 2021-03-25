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Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Bahar dönemi üniversiteler açılır mı?
Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:19 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:20

, ne zaman açılacak? 2021 ile Bahar dönemi üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 Bahar dönemi YÖK ile Üniversiteler açılır mı?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilirken üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Üniversitelerde güz dönemi tamamlanırken bahar dönemi başlamadan önce , ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin gözü kulağı 2021 bu sene üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklamalara çevrildi. ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte üniversitelerin son durumu

ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler , bahar dönemi üniversiteler açılır mı sorusunun yanıtına çevirdi. Kampüslerde eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci 'ndan gelecek son açıklamaları yakından takip ederken bahar dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun da netlik kazanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 Bahar dönemi YÖK ile Üniversiteler açılır mı?

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İşte Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 Bahar dönemi YÖK ile Üniversiteler açılır mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Bahar dönemi üniversiteler açılır mı?
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