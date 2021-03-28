ÖSYM 2021 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM ile 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlık aşamasındayken ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılma amacıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ile başvuru tarihleri!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri…
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.