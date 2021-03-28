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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM 2021 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM ile 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.3.2021 08:51 Son Güncelleme: 28.3.2021 08:51

2021 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM ile 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?

sınav takvimi ile sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci için KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS tarihleri önem taşıyor. Her sene belli tarihlerde yapılan sınavlarla ilgili olarak KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM 2021 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu. İşte ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 sınav takvimi ve başvuru tarihleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlık aşamasındayken ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılma amacıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor. İşte ile başvuru tarihleri!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. İşte ve başvuru tarihleri…

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

2021-YÖKDİL/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

2021 DGS SINAVI

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri 2021: ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

2021 MSÜ SINAVLARI

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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ÖSYM 2021 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM ile 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman yapılacak?
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