AUZEF sınavları ne zaman, ara sınav süresi uzatıldı mı? İşte İÜ AUZEF Bahar Yarıyılı Çevrimiçi (Online) Ara Sınav (Vize) Tarihleri!

İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesinde eğitim görmekte olan öğrencilere kurumdan AUZEF sınav tarihleri için değişiklik duyurusu yapıldı. Koronavirüs salgının gidişatı göz önüne alınarak sınavların süresinin 12 güne çıkarıldığını ifade eden duyuruda Bahar yarıyılında düzenlenecek ara sınavların tarihleri de bildirildi. Bu noktada ise "AUZEF sınavları ne zaman, süresi uzatıldı mı?" soruları gündeme taşındı. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…
AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! AÇIKÖĞRETİM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda "Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır." İfadeleri kullanılırken AUZEF sınav tarihlerinde yaşanan değişikliğin detayları da öğrenciler tarafından araştırma konusu haline geldi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AUZEF SINAVLARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
"Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.
Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır."
Sınavların 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi.
"Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz."
Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacaktır.
Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.
Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.