AUZEF sınavları ne zaman, ara sınav süresi uzatıldı mı? İşte İÜ AUZEF Bahar Yarıyılı Çevrimiçi (Online) Ara Sınav (Vize) Tarihleri!

İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesinde eğitim görmekte olan öğrencilere kurumdan AUZEF sınav tarihleri için değişiklik duyurusu yapıldı. Koronavirüs salgının gidişatı göz önüne alınarak sınavların süresinin 12 güne çıkarıldığını ifade eden duyuruda Bahar yarıyılında düzenlenecek ara sınavların tarihleri de bildirildi. Bu noktada ise "AUZEF sınavları ne zaman, süresi uzatıldı mı?" soruları gündeme taşındı. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! AÇIKÖĞRETİM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda "Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır." İfadeleri kullanılırken AUZEF sınav tarihlerinde yaşanan değişikliğin detayları da öğrenciler tarafından araştırma konusu haline geldi.