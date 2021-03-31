Elazığ’dan milyonlarca öğrenciye EBA dersi

Koronavırüs salgını sürecinde eğitim ve öğretimin devam etmesine yönelik uygulanan EBA ders programlarının çekimleri devam ediyor. Türkiye'de 10 pilot ilde hazırlanan EBA ders çekimlerinden biri de Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Bölgede teknik donamın ve stüdyoya sahip okullardan biri olan okulun "Radyo Televizyon Alanı" öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan EBA çekimleri aralıksız sürüyor. TRT EBA TV ve ebagov.tr adresinden öğrencilerin hizmetine sunulan ders çekimleri kapsamında özellikle meslek liselerine yönelik bilişim teknolojisi, muhasebe, finansman, el sanatları teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, halkla ilişkiler ve organizasyon alanlarında içerik üretiliyor. 22 gönüllü öğretmenin katkılarıyla gerçekleştirilen programda 8 ayda bin 25 adet ders video çekimi yapıldı. Lise Müdürü Necmi Türk, "Ülke genelinde 23 Mart tarihi itibarıyla 7 bin 884 adet çekim yapılmış. Bunun bin 25 tanesi okulumuzda gerçekleştirilmiş, bu da ülke genelinde yapılan çekimlerin yüzde 13'üne tekabül etmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.