Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

Üniversite eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınav tarihleri kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre; yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak olan bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021 AÖF sınav tarihleri belli oldu!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde sınavlar gerçekleştirilecek.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.