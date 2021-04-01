Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için heyecan dorukta. Kurumun resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz haftalarda duyurulan sınav tarihlerinin ardından sınava katılım gösterecek adaylar son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Üniversite eğitimine dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren sınavların ilki online olarak yapılmıştı. Aynı zamanda sınavların yarıyıl derslerine göre iki ayrı grupta gerçekleşeceği de biliniyor. Bahar dönemi (ara/vize sınavları) AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021!

Üniversite eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınav tarihleri kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre; yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak olan bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde sınavlar gerçekleştirilecek.