Viranşehir’de öğretmenlere robotik kodlama semineri

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi sinema salonunda düzenlenen seminerde Fen ve Teknoloji ile Bilişim Teknoloji öğretmenlerine, Robotik kodlama ve yazılım eğitimi verildi. Seminere, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Eşi Sibel Ekinci, ARGE Birimden Sosyolog Medine Arda, Belediye Birim Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Seminerde kısa bir konuşma yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediyeciliğin sadece yol, su ve kaldırımları yapmaktan ibaret olmadığını zaman zaman dile getirdiklerini söyledi.

Robotik Kodlama ve yazılım projelerinin genelde Milli Eğitim projeleri olduğunu ifade eden Başkan Ekinci, bizde Viranşehir Belediyesi olarak öğretmen ve öğrencilere bir katkıda bulunmak için böyle bir projeyi hayata geçirerek, beraber hareket edip, ilçeyi güzelleştirmeleri gerektiğini belirtti.

ARGE birimimizin onaylanan projesi ile çok heyecanlandıklarını dile getiren Başkan Ekinci; "İlçemizde çok sayıda okul var ama biz şu an 22 okulumuzda bu eğitim seminerleri verip, öğretmen ve öğrencilerimizin yapacakları projelere bir katkıda bulunmak istiyoruz. Yapılacak seminerlerle öğretmen ve öğrencilerimiz örnek vermek gerekirse, örneğin bir akıllı sera veya elektrikli otomobil projeleri düşünebilirler. Bundan dolayı bu projeyi çok önemli görüyor ve önemsiyoruz. Viranşehir Belediyesi olarak biz her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız ve destekçileriyiz. Ayrıca bu projeye katkılarından dolayı Karacadağ Kalkınma Ajansına ve siz değerli Eğitimci ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Yazılım uzmanı Onur Kızılaslan tarafından verilen eğitim seminerinde Fen ve Teknoloji ile Bilişim Teknoloji Öğretmenlerine, Maker ve robotik kodlama konularında bilgi verildi.

İki gün sürecek seminerin ardından Fen ve Teknoloji ile Bilişim Teknoloji Öğretmenlerine robotik kotlama kitleri verileceği belirtildi.