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Giriş Tarihi: 1.4.2021 20:52 Son Güncelleme: 1.4.2021 20:52

YKS sınav tarihi ne zaman ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 (TYT, AYT, YDT) oturum ile sınav tarihleri

YKS sınav tarihi ne zaman ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturum ile sınav tarihleri

kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek adaylar 2021 sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili açıklama gelirken 2021 YKS sınav ve oturum tarihleri de belli oldu. Peki, bu yıl üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS ertelendi mi? İşte, ÖSYM takvimi ile TYT, AYT ve YDT oturumu tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) için geri sayım devam ediyor. Güzel bir gelecek için iyi bir üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT, YDT oturum tarihleri belli oldu. İşte, YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi konusuyla ilgili gelişmeler

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS ERTELENİR Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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YKS sınav tarihi ne zaman ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) oturum ile sınav tarihleri
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