YKS sınav tarihi ne zaman ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) oturum ile sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) için geri sayım devam ediyor. Güzel bir gelecek için iyi bir üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT, YDT oturum tarihleri belli oldu. İşte, YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi konusuyla ilgili gelişmeler