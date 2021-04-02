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Haberler Eğitim Haberleri Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:15

Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce kişi AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açıköğretim lise öğrencileri şimdi AÖL sınav sonuçları için geri sayıma başladı. 25-29 Mart 2021 tarihlerinde online sistem üzerinden düzenlenen . Dönem sınavlarının sona ermesiyle beraber gözler ’ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda gün içerisinde “AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları da yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. Dönem sınavlarının 10 gün içerisinde açıklanması nedeniyle . Dönem sınav sonuçlarının da kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. 2021 yılının ikinci dönem sınavları bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da sabah saatlerinden itibaren yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi 2. Dönem online sınavlarının sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih vermezken milyonlar AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekliyor.

AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim lise eğitimi alan binlerce kişi 29 Mart tarihinde sona eren online sınavların ardından şimdi ise Açık lise AÖL sınav sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Bilindiği üzere öğrenciler ikinci dönem sınavlarında sorumlu oldukları her bir ders için 25'er dakikalık süreli sınavlara katılım sağlanmıştı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır

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Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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