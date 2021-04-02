Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. 2021 yılının ikinci dönem sınavları bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da sabah saatlerinden itibaren yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi 2. Dönem online sınavlarının sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih vermezken milyonlar AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekliyor.

AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim lise eğitimi alan binlerce kişi 29 Mart tarihinde sona eren online sınavların ardından şimdi ise Açık lise AÖL sınav sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Bilindiği üzere öğrenciler ikinci dönem sınavlarında sorumlu oldukları her bir ders için 25'er dakikalık süreli sınavlara katılım sağlanmıştı.