Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor! İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. 2021 yılının ikinci dönem sınavları bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da sabah saatlerinden itibaren yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi 2. Dönem online sınavlarının sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih vermezken milyonlar AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekliyor.
AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim lise eğitimi alan binlerce kişi 29 Mart tarihinde sona eren online sınavların ardından şimdi ise Açık lise AÖL sınav sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Bilindiği üzere öğrenciler ikinci dönem sınavlarında sorumlu oldukları her bir ders için 25'er dakikalık süreli sınavlara katılım sağlanmıştı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır