Kaplumbağa Kaç Yıl Yaşar? Kaplumbağaların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?

Kaplumbağalar günümüzde evcil hayvan olarak da sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle su kaplumbağalarının evcil hayvan olarak seçildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bilinen en uzun ömürlü canlılardan biri olan kaplumbağaların kökeni, tarihin çok eski sayfalarına dayanmaktadır. Geçmişten günümüze varlığını sürdüren bu uzun ömürlü hayvanların yaşam süresi hakkında merak ettiğiniz soruların cevabı aşağıda!

KAPLUMBAĞA KAÇ YIL YAŞAR?

Yavaş yürüyüşlü, kabuklu bir sürüngen hayvan olan kaplumbağaların yaşam süresi türüne göre değişiklik göstermektedir. Kaplumbağaların yaklaşık 250 türü bulunmaktadır, lakin temelde kaplumbağalar ikiye ayrılmaktadır: Kara kaplumbağası ve su kaplumbağası. Kaplumbağaların ortalama ömrü de karada mı yoksa suda mı yaşadıklarına göre değişmektedir. Bununla birlikte kaplumbağaların genel olarak uzun ömürlü hayvanlar olduğunu söylemekte fayda vardır. Hatta en uzun ömürlü canlılar arasında kaplumbağalar yer almaktadır. Örneğin Galapagos kaplumbağalarının ömrü 170 yılı bulabilmektedir.

Kaplumbağalar en fazla kaç yıl yaşar sorusunun cevabı değişkenlik göstermekle birlikte; türünün tek örneği anlamına gelen Adwaita isimli bir kara kaplumbağası neredeyse 4 asrı görerek bir rekora imza atmıştır. 1750 yılında doğan bu kaplumbağa, 2006 yılında hayata gözlerini kapamıştır.

KARA KAPLUMBAĞASI KAÇ SENE YAŞAR?

Kara kaplumbağaları, su kaplumbağalarına göre daha uzun ömürlüdür. Kara kaplumbağalarının ömrü türüne ve boyutuna göre değişmektedir. Ortalama olarak kara kaplumbağaları 40 ile 200 yıl arasında yaşamaktadır.

SU KAPLUMBAĞASI KAÇ SENE YAŞAR?

Su kaplumbağalarının ömrü ise, kara kaplumbağalarına göre daha kısadır. Deniz kaplumbağası yaşam süresi ortalama olarak 25 ile 50 yıl arası değişmektedir. Evcil hayvan olarak beslenen su kaplumbağaları ise ortalama olarak 30 yıla kadar yaşayabilmektedir. Lakin bunun için kaplumbağalara gerekli bakım gösterilmelidir.

KARETTA KARETTALAR KAÇ YIL YAŞAR?

Karetta Karettlar, adi deniz kaplumbağası yahut Caretta Caretta olarak bilinmektedir. Dalyan ile özdeşleşen Caretta Caretta isimli deniz kaplumbağaları soyu tükenmekte olan canlılar arasında yer almaktadır. Karetta Karettalar'ın ortalama ömrü ise 50 ile 60 yıl arasında değişiklik göstermektedir.