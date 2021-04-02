Köpekler Kaç Yıl Yaşar? Köpeklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?

Köpeklerin yaşam süresi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca köpeklerin ortalama ömrü de iyi bir bakımla oldukça uzatılabilmektedir. Köpeklerin yaşam süresi özellikle ırklarına ve boyutlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

KÖPEKLER KAÇ YIL YAŞAR?

Köpeklerin yaşam süresi; köpeklerin boyutuna, ırkına, kilosuna, beslenmesine, çevresine ve bakımına göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki o halde köpekler kaç sene yaşar? Genel olarak köpeklerin ortalama yaşam süresini belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalara göre köpeklerin ortalama ömrü 10 ile 13 yıl arasında çıkmıştır. Lakin bu sayının çok genel bir ortalama olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu süre, değişiklik gösterebilmektedir.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre bilinen en uzun yaşayan köpek 29 yıl yaşamıştır. Bluey ismindeki Çoban Köpeği, ihtimalleri haksız çıkararak 29 yaşına kadar hayata tutunmuştur.

Köpeklerin ömrünü uzatmak mümkündür. Özellikle bu durum evde beslediğimiz köpekler için geçerlidir. Peki köpeklerin ömrü nasıl uzatılır? Bu soruya kısaca cevap vermek gerekirse;

Doğum anından itibaren düzenli veteriner kontrolüne götürmek,

Aşılarının aksatılmadan yapılması,

Beslenme düzeninin köpeğin; yaşına, ırkına, boyutuna ve kısır olup olmamasına göre değiştirilmesi,

Kilosunun kontrol altında tutulması,

Günlük egzersiz ihtiyacının karşılanması,

Günlük egzersiz düzeninin köpeğin; yaşına, ırkına ve boyutuna göre değiştirilmesi,

Düzenli diş fırçalanması,

İlgi ve sevgi.

KÜÇÜK IRK KÖPEKLER KAÇ YIL YAŞAR?

Köpeklerin yaşam süresinin boyutlarına göre değiştiğini yukarıda belirtmiştik. Günümüzde köpekler boyutlarına göre 3'e ayrılmaktadır. Bunlar standart, minyatür ve oyuncak boylardır. Halk arasında bilinen şekli ise; büyük, orta ve küçük ırk köpekler olarak bir ayrım bulunmaktadır. Köpeklerin ortalama ömrü, ait oldukları boyut grubuna göre değişiklik göstermektedir. Büyük ırk köpeklerin ortalama ömrü 10-13 yıl arasındadır. Orta boy köpek ırklarının ise yaşam süresi 13 ile 15 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Peki küçük ırk köpekler kaç yıl yaşar?

Ömür uzunluğu konusunda en şanslı olan köpeklerin küçük ırk köpekler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Küçük ırk köpeklerin ortalama yaşam süresi 17 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Lakin tabii ki bu durum küçük ırk köpeklerin türüne göre de değişiklik gösterebilmektedir.

SOKAK KÖPEKLERİ KAÇ YIL YAŞAR?

Sokak köpeklerinin ömürleri ne yazık ki ortalamanın altındadır. Zira sokak köpeklerinin yaşam koşulları, evde yaşayan köpeklere göre daha zorludur. Zira sokak köpeklerinin başlıca barınma ve beslenme alanlarında büyük sıkıntıları bulunmaktadır. Tabii ki sokak köpeklerinin ömründe insan faktörünü de unutmamak gerekir. Zira araba kazaları, insanların dikkatsizliği gibi birçok durum sokak köpeklerinin ömrünü kısaltmaktadır.

Sokak köpeklerinin sahiplenilmesi durumunda ise, bu köpeklerin ortalama ömür süresi normalleşmektedir. Yani, ömrü kısa diye sokak köpeklerinin sahiplenilmesinden vazgeçilmemelidir. Zira sokak köpeklerinin ömrünü kısaltan şey sokakta olmalarıdır. Sokakta yaşayan köpekler, şansları varsa, 8 yıla kadar yaşayabilmektedir.

SİVAS KANGALI KAÇ YIL YAŞAR?

Menşei ülkemize ait olan Sivas Kangalı, büyük ırk köpeklerden bir tanesidir. Bu köpek türünün tarihi Babillere dayanmaktadır. Görüleceği üzere oldukça uzun bir zamandır Sivas Kangalları dünya üzerinde dolaşmaktadır. Bu köpek türü özellikle av konusunda yetenekli olup, bolca egzersize ihtiyaç duymaktadır. Ev yaşamındansa, bahçe yaşamına daha uygun köpeklerdir. Sivas Kangalı yaşam süresi ise büyük boy ırklar için oldukça şaşırtıcıdır. Zira Sivas Kangalı ortalama ömrü 14 ile 15 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

ÇOBAN KÖPEĞİ KAÇ YIL YAŞAR?

Tarihi neredeyse insanlık kadar geriye giden Çoban Köpekleri, isimlerini atalarımızın çobanlık yaptığı dönemlerde sürüye dikkat etmesi için bu köpek türünü seçmesinden almaktadır. Çoban Köpeği türünün kendi içerisinde birçok alt türü bulunmaktadır. Çoban köpekleri genellikle büyük ırk köpeklerdir. Hareketli ve egzersiz ihtiyaçları fazladır, bu nedenle bahçede bakılmaya müsaitlerdir. Çoban köpeklerinin ortalama ömrü 10 ile 12 yıl arasında değişmektedir.