KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan konuların başında ise 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri geliyor. Adayların sınava katılım gösterebilmesi için 2021 KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. Bu noktada, KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte, 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri!