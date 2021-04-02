MSÜ sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım gösterecek. MSÜ sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanırken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. MSÜ sınav tarihi 2021, adaylar için oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekti. İşte, MSÜ sınav tarihi ve MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.