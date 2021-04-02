Tebrikler Ayşegül! TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölgesel proje değerlendirmeleri tamamlandı. Yarışmaya Bursa'dan katılan okullar 12 alanda toplam 11 derece aldı. Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11-D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir, danışmanlığını Tarih Öğretmeni Fatma Şen'in yaptığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' projesi ile birinciliği kazandı. Aydemir ulusal finallerde yarışmaya hak kazandı.

BİN 200 ÇEŞME TESPİT ETTİ



Yüzölçümü bakımından Bursa'nın en büyük ilçelerinden biri olan ve toplamda 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa'da yaptığı bilimsel taramalarda Bin 200 civarında çeşme tespit eden proje Ayşegül Aydemir, bu çeşmelerden kitabesi olan ve tarihi çeşme niteliğinde görülen 8 tanesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Çeşmelerin kültürel mirasa dâhil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım, onarımlarının yapılması ve kamuoyunda farkındalık oluşması için gerekli girişimler başlatıldı.