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Giriş Tarihi: 3.4.2021 13:05

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021 ne zaman? ÖSYM ile ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021 ne zaman? ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

ÖSYM ile ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor soruları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Memur olma hayali kuran on binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama ise ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM, KPSS takvimini duyururken, 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. Peki, bu yıl KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) için geri sayım sürüyor. Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan konuların başında ise 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri geliyor. Bilindiği gibi, adayların sınava katılım gösterebilmesi için KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. Hâl böyle olunca, KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte, 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri!

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021 ne zaman? ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?
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