Yarınki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının yarın düzenleneceği bilinirken bugünden 2021 MSÜ sınavı sonuç tarihi de adayların gündemine geldi. ÖSYM yayımladığı takvim ile beraber "MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularının yanıtı vermiş ve Nisan ayının sonunu işaret etmişti. 4 Nisan tarihinde düzenlenen sınav 95 merkezde düzenlenirken yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları için geri sayıma yarından itibaren başlayacak.
2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yarın saat 10:15'te başlayacak olan sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yönelik detaylar araştırılırken adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Bu bağlamda; MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.