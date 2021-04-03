Yarınki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının yarın düzenleneceği bilinirken bugünden 2021 MSÜ sınavı sonuç tarihi de adayların gündemine geldi. ÖSYM yayımladığı takvim ile beraber "MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularının yanıtı vermiş ve Nisan ayının sonunu işaret etmişti. 4 Nisan tarihinde düzenlenen sınav 95 merkezde düzenlenirken yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları için geri sayıma yarından itibaren başlayacak.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarın saat 10:15'te başlayacak olan sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yönelik detaylar araştırılırken adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Bu bağlamda; MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.