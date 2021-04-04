MSÜ sınav soruları ve cevapları sorgulama! 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

MSÜ 2021 sınavı 81 ildeki sınav merkezlerinde 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından MSÜ sınav soruları ve cevapları da merak konusu oldu. Sınava giren adaylar, "2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. MSÜ sınavı, ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilirken, sınav kitapçıkları da yine aday işlemleri sayfası üzerinden paylaşılıyor. İşte, MSÜ sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı ve merak edilen diğer detaylar...

2021 MSÜ sınavı bugün tek oturum halinde tamamlandı. 120 sorunun sorulduğu ve 135 dakika süren sınavın ardından adaylar, puan hesaplaması ve netleri hakkında fikir edinmek için MSÜ sınav soruları ve cevaplarını araştırıyor. Sınava giren öğrenciler, "Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? 2020 MSÜ SORU VE CEVAP KAĞIDI SORGULAMA

Gerçekleştirilen MSÜ sınavı soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM tarafından yayımlanıyor. ÖSYM'nin mevcut uygulaması ise şöyle;