Atlar Kaç Yıl Yaşar? Atların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi ile Dünyada Bilinen En Yaşlı At

Atlar hem spor alanında, hem de tarımsal alanda oldukça değerli hayvanlardır. Bu nedenle ömürlerinin uzunluğu biz insanlar için oldukça önemlidir. Atların ömrünün süresi de birçok faktöre göre değişebilmektedir. Yani aslında ortalama ömür çok rahat uzatılabilmektedir. Peki atlar ortalama olarak kaç yıl yaşar?

ATLAR KAÇ YIL YAŞAR?

Atlar, doğada sürü halinde yaşayan memeli hayvanlardır. Tarihi insanlık kadar geriye dayanan atların ortalama ömrü, çoğu evcil hale getirilebilen hayvandan daha fazladır. Yapılan araştırmalar atların yaşam süresinin ortalama olarak 30 sene olduğunu göstermiştir. Lakin tabii ki iyi bakıldığında bu süre uzayabilmektedir. Atların yaşam süresini birçok faktör etkileyebilmektedir. Atların yaşam süresini etkileyen faktörler:

Atın cinsi,

Atın ırkı,

Doğada mı yoksa bir ahırda mı yaşadığı,

Kaliteli ve uygun bakım,

Egzersiz miktarı,

Ata uygulanan tutum,

Doğru, dengeli ve sağlıklı beslenme

Yapılan araştırmalar doğada yaşayan atların süresinin 25-30 yıl olduğunu, ahırda yaşayan ve iyi bakılan atların ise ömrünün 30 ile 35 yıl arasında olduğunu göstermiştir. Bunun sebebi ahırda yaşayan atın bakımının daha iyi yapılmasıdır. Görüşeceği üzere doğru bakım atın ömrünü ortalama olarak 5 yıl kadar uzatabilmektedir.

EN UZUN YAŞAYAN AT

Dünya üzerinde en uzun yaşayan at, 1800'lü yıllarda yaşamıştır ve ismi Old Billy'dir. Bu atın 62 yıl yaşadığı bilinmektedir. Old Billy, 27 Kasım 1822 de ölerek tarihte bilinen en uzun yaşayan at unvanını almıştır.

MİDİLLİ ATI KAÇ SENE YAŞAR?

Köpeklerde olduğu gibi atlarda da küçük boy atların ömrü, büyük boylara oranla daha uzundur. Küçük bir at türü olan midilli atının da ömrü ortalamanın oldukça üstündedir. Peki midilli atı kaç sene yaşar? Gerekli ve düzenli bakım uygulandığında midilli atlarının ortalama ömrü 35 ile 40 seneyi bulabilmektedir. Hatta 50 yaşına kadar yaşamış olan midilliler bile bulunmaktadır.

YARIŞ ATLARI KAÇ SENE YAŞAR?

Yarış atları genellikle en iyi bakılan atlardır. Bu atlara gösterilen özen çoğu hayvanınkinden kat kat daha fazladır. Bu nedenle yarış atlarının ömrü genellikle ortalama değerin üzerindedir. Yapılan araştırmalar, yarış atlarının ömrünün, diğer atlarınkinden 5 ile 6 yıl arasında daha uzun olduğunu ortaya koymuştur. Yani yarış atları ortalama olarak 30 ile 35 yıl arasında yaşamaktadır.