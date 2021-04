Uşak Belediyesi bünyesindeki Genç Kuşak topluluğu çalışmalarıyla Uşak'a ve gençlere değer katmaya devam ediyor. Genç Kuşak, okullara kütüphane kazandırılması ve çocukların kitaplara kolaylıkla ulaşabilmesi adına Genç Kuşak'la Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesini başlatarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında ilk kütüphaneyi Gül İlkokulu'na kazandıran Genç Kuşak, ikinci kütüphaneyi de 20 gönüllü gencin çalışmalarıyla Mehmet Sadık Boz İlkokulu'na kazandırdı.





Çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılanan kütüphane açılışına gençlerin yanı sıra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Mehmet Sadık Boz İlkokul Müdürü Ali Emir katıldı.



BAŞKAN ÇAKIN'DAN ANLAMLI PROJEYE TAM DESTEK

Genç Kuşak Kütüphanesi açılışında sınıfları bizzat ziyaret eden ve Genç Kuşak'la Kütüphanesiz Okul Kalmıyor projesinin gençlere ait olduğunu ifade eden Başkan Çakın "Bizler Uşak Belediyesi olarak tüm müdürlüklerimizle gençlerin projelerini hayata geçirmeleri adına destek veriyoruz. Gül İlkokulu'ndan sonra Sadık Boz İlkokulu'nda bir kütüphanemizi daha çocuklarımıza kazandırmaktan ve kütüphanemizi gençlerimizle birlikte açmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Uşak Belediyesi olarak gençlerin bu tarz etkinliklerine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çakın, "Projeyi birlikte yürüttüğümüz İl Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze de teşekkür ediyorum. Okullarımızdaki kütüphane sayılarını artırmaya yönelik ve başta çocuklarımız olmak üzere gençlerimizin merkezinde olacağı birçok projeyi hayata geçirmeye, Uşak Belediyesi olarak Genç Kuşak'la birlikte Uşak'a değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Mehmet Çakın olmak üzere Uşak Belediyesi çalışanlarına, gençlere ve tüm ekibe teşekkürlerini ileten Uşak İl Eğitim Müdürü Bülent Şahin "Biliyoruz ki kitap okumak insanların hayatında fark yaratıyor. Kitap okumak, insan ilişkilerinde, kendini ifade etmekte ve her alanda oldukça önemli bir etkendir. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına adına gerçekleştirilen bu proje çok önemli. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'ın bu alandaki çalışmalara olan desteklerinden ötürü kendisine tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Genç Kuşak Kütüphanesi'nin her aşamasında özenle çalışan gençler, projede yer aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek çalışmalarının Uşak'a değer katmak adına her alanda devam edeceğini belirtti. Açılış esnasında öğrencilerle keyifli anlar geçiren Genç Kuşak topluluğu, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.

Mehmet Sadık Boz İlkokulu'na kazandırılan Genç Kuşak Kütüphanesi'nin açılışından büyük mutluluk duyan başta okul müdürü Ali Emir olmak üzere okul öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a Uşak Belediyesi 'ne ve Genç Kuşak'a bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.



GENÇ KUŞAK KÜTÜPHANESİ'NDE ÇOCUKLAR ÖĞRENİRKEN EĞLENECEK

750 kitapla öğrencilere Mehmet Sadık Boz İlkokulu'nda hizmet verecek olan Genç Kuşak Kütüphanesi, çocukların kitap okuyarak öğrenecekleri ve öğrenirken de eğlenebilecekleri bir ortam sunuyor. Genç Kuşak Kütüphanesi'nde çocukların her türlü bilgiye ulaşabilecekleri ve çocukların gelişimlerine uygun kitaplar yer almaktadır. Kütüphane kullanılacak olan her türlü malzeme Uşak Belediyesi ve Genç Kuşak tarafından çocukların güveni göz önünde bulundurularak bizzat karşılandı. Ayrıca Genç Kuşak, kütüphane bünyesinde bulunacak olan öğrencilerin stratejik becerilerini geliştirebilecekleri 7 adet satranç takımını da Mehmet Sadık Boz İlkokulu'na hediye etti.

Genç Kuşak topluluğunun özverili çalışmalarıyla oluşturulan Genç Kuşak Kütüphanesi'ne öğrencilerin verdiği tepkiler görülmeye değerdi.