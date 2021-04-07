Lider Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İşte Liderin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimize İngilizce, Arapça ve Farsça'dan girerek yerleşen ve günlük dilde sıkça kullanılan sözcüklerden biri de lider kelimesidir. Lider kelimesinin kökenine baktığımız zaman başlangıcının Cermen dillerine dayandığını görüyoruz. İngilizce "to lead" yani "önderlik etmek" fiilinden türetilen bu kelime, Germence'de de aynı anlama gelen "laidjan" biçimiyle hayat bulmuş, daha sonra İngilizce'ye evrilmiştir. Türk Dil Kurumu, liderin eş anlamlısı olarak "önder" kelimesini gösteriyor. Fakat bunun dışında lider kelimesini birçok eş anlamlısı mevcut. İşte liderin eş anlamlısı olan sözcükler.

LİDERİN EŞ ANLAMLISI, LİDER NE DEMEK?

Lider kelimesinin eş anlamlısı olarak önder ilk akla gelen kelimedir. Bununla birlikte reis, şef, başkan, yolbaşçı, yol açan, öncü gibi kelimeler de liderin eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Zira lider kelimesi tam olarak bu ifadelere karşılık gelmektedir. Bir fikri yahut olayı başlatan, öncü olan kişiye lider denilmektedir. Ayrıca bir spor terimi olarak lider kelimesi, bir yarışmada en başta bulunan takım ya da yarışmacıyı da temsil etmektedir.

LİDER KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Politika kargaşalarına gömülmüş liderler, ufukta bekleyen tehlikeyi göremiyorlardı." (S. Ayverdi)

"Üstün başarıları sonucu yarışmanın lideri oldu."

"Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahibiz"

"Baba, evinin direği aynı zamanda lideridir."

"Liderliği ile şirketini düştüğü bu zor durumdan kurtardı."

"Bu partinin yeni lideri güzel işler yapacağa benziyor."

"Bence Ahmet, liderlik niteliklerine sahip birisi değil."

"Ekibin lideri ben olduğum için tüm sorumluluk bendeydi."

"Bu sınıfın lideri benim."