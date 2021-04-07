Son dakika haberi: İstanbul’da yüz yüze eğitime ara verilir mi? Uzmanlar sabah.com.tr'ye değerlendirdi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken kontrollü normalleşme süreciyle birlikte başlayan yüz yüze eğitime birçok ilde ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime devam edilmesiyle ilgili verilecek kararı İl Hıfzıssıhha Kurulları'na bıraktı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Ankara, Eskişehir, Erzurum, Yalova, Manisa gibi bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka sayılarının arttığı illerdeki bu gelişmenin ardından gözler İstanbul'a çevrildi.
Kontrollü normalleşme ile ülke genelinde başlayan yüz yüze eğitime birçok ilde verilen aranın ardından İstanbul'daki son durumu Eğitim Uzmanı Arda Ergez'e sorduk.
Ergez, yüz yüze eğitimin özellikle Haziran ayındaki karne dönemine kadar kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Haziran ayındaki karne dönemine kadar okul öncesi, ilkokul ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin devam etmesi gerekiyor. Bu gruplardaki öğrenciler için süreç kesinti kaldırmıyor. Ama diğer gruplarda uzaktan eğitimle süreç devam edebilir" dedi.
Eğitim Uzmanı Arda Ergez artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle birçok ilde mecburen ara verilen yüz yüze eğitimle ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
İl bazlı karar vermek daha doğru olacaktır. Yerel yönetimlerin alacağı kararlara uymamız gerekecek. Uzaktan eğitim bir yandan devam edebilir ama yüz yüze eğitim de önemli. Vaka sayıları artsa da yüz yüze eğitime katılım oranında artış yaşanmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitime geçişin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinin altını çizen Ergez, şunları kaydetti: Yüz yüze eğitime geçişin öğrenciler üzerinde çokça etkisi oldu. Yüz yüze eğitimle geçişle birlikte pandeminin ilk döneminde uzaktan eğitimle öğrencilerde meydana gelen teknoloji bağımlılığı, zaman yönetiminin kullanılamaması, duruş bozuklukları, beslenme bozuklukları gibi sorunlarda büyük oranda düzelme söz konusu.
SABAH GAZETESİ EĞİTİM YAZARI SAİT GÜRSOY: TÜM BİREYLER ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ
Tüm bu gelişmelerin yanında merak edilen bir diğer konu ise artan vaka sayılarında okulların açılmasının ne kadar etkili olduğu. Sabah gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli noktalara dikkat çekti ve "Kapanan tüm sektörlerin açılmasıyla vaka sayılarının arttığı gibi tabii ki okullar açıldıktan sonra da vaka sayılarında artış yaşanmış olabilir" dedi.
Okulların açık kalmasının anaokulundan üniversiteye kadar bu jenerasyon için çok önemli olduğunun altını çizen Gürsoy, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Eğitimci olarak ben okulların açık olması gerektiğini düşünüyorum. Evet tüm dünyada okullar kapandı ancak biz elimizden geldiği kadar en iyisini yapmalıyız. Bu çocukları bir gelecek bekliyor. Gelecekte sorunlar yaşanmaması adına gerekli tedbirler alınarak okulların açık olması gerektiğine inanıyorum. Ana okuldan üniversiteye kadar bu jenerasyon bazı kayıplar yaşayabilir Burada öncelikle aşı konusu çok önemli. Ancak aşı sadece öğretmenler için değil tüm okul personelinin aşılanması önemli. Bunun yanında mesafe olayının son derece dikkatli yapılması gerekiyor. Hijyen kuralları için aynı şey geçerli. Okullar açık olmalı. Anaokullarından üniversiteye kadar bu jenerasyon bazı kayıplar yaşayabilir. Bunun yanında gerekli tedbirleri almazsak salgın artacağı için okullar kapanacaktır. Bu nedenle okullarımızın önemini göz önünde bulundurarak eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için diğer sektörler olarak gereken tedbirleri almalıyız. Kısaca tüm bireyler elimizi taşın altına koymalıyız.
İSTANBUL'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından İstanbul'da okulların kapanma ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Gürsoy, "Bununla ilgili Hıfzıssıhha kurulunun vereceği karar önemli. Vaka sayıları bu şekilde artarsa okullarımız kapanabilir. Ayrıca sınavlarımız var. YÖK'ü de devreye sokarak bu sınavlarla ilgili de çalışma yapmamız lazım. Sonuç itibariyle Hıfzıssıhha kurulunun vereceği karara göre uyum sağlamalıyız. Okulların kapanmaması için tüm sektörlerin desteği gerekiyor. Örneğin okullar açılır 15 gün gözlemlenir ve diğer sektörler içinde aynı prosedür izlenerek gözlemlere göre sektörler birer birer açılabilir" dedi.