Son dakika haberi: İstanbul’da yüz yüze eğitime ara verilir mi? Uzmanlar sabah.com.tr'ye değerlendirdi

Eğitimci olarak ben okulların açık olması gerektiğini düşünüyorum. Evet tüm dünyada okullar kapandı ancak biz elimizden geldiği kadar en iyisini yapmalıyız. Bu çocukları bir gelecek bekliyor. Gelecekte sorunlar yaşanmaması adına gerekli tedbirler alınarak okulların açık olması gerektiğine inanıyorum. Ana okuldan üniversiteye kadar bu jenerasyon bazı kayıplar yaşayabilir Burada öncelikle aşı konusu çok önemli. Ancak aşı sadece öğretmenler için değil tüm okul personelinin aşılanması önemli. Bunun yanında mesafe olayının son derece dikkatli yapılması gerekiyor. Hijyen kuralları için aynı şey geçerli. Okullar açık olmalı. Anaokullarından üniversiteye kadar bu jenerasyon bazı kayıplar yaşayabilir. Bunun yanında gerekli tedbirleri almazsak salgın artacağı için okullar kapanacaktır. Bu nedenle okullarımızın önemini göz önünde bulundurarak eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için diğer sektörler olarak gereken tedbirleri almalıyız. Kısaca tüm bireyler elimizi taşın altına koymalıyız.