Ulus Eş Anlamlısı - Ulus Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Ulus kelimesi, günlük hayatta sık olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de, ulus eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. Türk dilinde yer alan kelimelere göre, ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, ulus kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük yer almaktadır.

ULUS KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Ulus kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Millet kelimesidir.

MİLLET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Millet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Millet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre millet kelimesi anlamı şu şekildedir: