Alanya'da açık havada ders

Eğitim her yerde anlayışı ile okul müdürü Mehmet Karayel ve okul idaresi öncülüğünde sınıf öğretmeni Ayla Değirmenci'nin ortaya koyduğu projede özel eğitim öğretmeni Abdulsamet Dere, sınıf öğretmenleri Berna Karakaya, Osman Güzel ve bütün okul öğretmenlerinin desteğiyle okul bahçesinde açık hava sınıfı oluşturuldu.

Açık hava sınıfı kurdela kesilerek hizmete girerken. Açık hava sınıfı salgın sürecinde öğrencilerin açık alanda daha sağlıklı bir eğitim almalarını sağlamayı amaçlıyor. Açık hava sınıfının açılışı Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın ve çevre okul yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.