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Giriş Tarihi: 8.4.2021 18:01 Son Güncelleme: 8.4.2021 18:02

için gözler o tarihte! sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

KPSS başvuruları için gözler o tarihte! 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri, adayların gündeminde yerini koruyor. Devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda memur olmak isteyenler, 2021 yapılacak ve başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından KPSS takvimi duyurulurken sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, bu sene KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? İşte, 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan konuların başında ise 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri yer alıyor. Adayların sınava katılım gösterebilmesi için 2021 KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. Bu doğrultuda, KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte, 2021 KPSS başvuru tarihleri

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021- A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS başvuruları için gözler o tarihte! 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?
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