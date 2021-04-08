2021 LGS başvurusu nasıl yapılır sınav ücreti ne kadar? MEB ile LGS taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS başvurusunun nasıl yapıldığı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış gözler LGS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, 2021 LGS taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Çalışarak iyi bir lisenin hayalini kuran öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Buna göre; Liseye Geçiş merkezi sınavına ilişkin başvuru ve uygulama detayları öğrencilere sunuldu.
Milyonları öğrencinin gündeminde LGS başvurusu ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. Son olarak sekizinci sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı merkezi sınava ilişkin tüm detayların yer aldığı LGS başvuru kılavuzu yayınlanırken detaylar şöyle;
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. Öğrenciler ise kılavuz ile ilgili detayları merak ediyorlar. LGS 2021 kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
LGS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
2021 yılında lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin geçen yıldan farklı olmayacağı beklenirken henüz taban puanlar belli olmadı.
5 Nisan 2021'de başlayan başvurular 14 Nisan 2021'de tamamlanmış olacak. Başvurular merkezî olarak Bakanlık tarafından yapılacak.
8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.
6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.
LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
Merkezî Sınavda kılavuzda belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.
Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencininokuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurtiçinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.
LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.
Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.