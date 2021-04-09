Cuma Hutbesi 9 Nisan 2021 yayınlandı! Bugünkü Cuma Hutbesi konusu: Kutlu Misafir Ramazan

Vatandaşlar 9 Nisan Cuma Hutbesi konusunu merak ediyor. Cuma Hutbesi konusu bu hafta Müslümanların kutlu misafiri Ramazan ayı ile ilgili olacak. Ramazan ayından önceki son Cuma namazında, Müslümanlara Ramazan ayıyla ilgili öğütler aktarılacak. Bu kutlu ay boyunca günahlardan korunmanın ve arınmanın yolları anlatılacak. İşte Cuma Hutbesi tam metni ve diğer detaylar…
9 NİSAN 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta "Ramazan: Kutlu Misafir" başlığı altında bir hutbe hazırladı. Yurdun dört bir yanında Cuma namazından hemen önce okunacak olan hutbede, Ramazan ayıyla ilgili değerli bilgilere yer verildi. 12 Nisan Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece ilk teravih namazı için camilerde toplanacağı hatırlatıldı. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.s)'in Ramazan ayıyla ilgili hadislerinin anlatılacağı 9 Nisan 2021 Cuma Hutbesi tam metni haberimizde yer almaktadır.
CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Cuma Hutbesi pdf ve tam metni, vatandaşların son saatlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bugünkü Cuma Hutbesi konusu Ramazan ayının gelişiyle şekillendi. Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Vatandaşlar hutbeyi dinlemek ve ardından ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın etti.
CUMA HUTBESİ FARZ MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri hutbedir. Hutbe okunmadan kılınan Cuma namazı sahih değildir. Bu sebeple en az bir erkek hutbe okunurken hazır bulunmalıdır. Ancak namazı kılabilmek için hutbeye yetişmek ya da hutbeyi dinlemek şart değildir. Geçerli bir mazereti olan ve hutbeye yetişemeyen kişinin kıldığı Cuma namazı sahih olur. Hutbeye yetişemeyen kişi namazın ikinci rekâtına yetişse bile, imam selam verdikten sonra kalkarak bir rekât daha kılar ve Cuma namazını tamamlar. (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 63).
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin."[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır."[2]
Aziz Müminler!
Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların sonuncusu, özlemle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece ilk teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız inşallah.
Kıymetli Müslümanlar!
Kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla yuvalarımızda huzur ve berekettir. Beş vakit namazın yanında kıldığımız teravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza sükûnettir. Zekât, fitre ve sadakamızla; yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir.
Değerli Müminler!
Yorulan ruhlarımızı, Ramazan-ı şerifle teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür bilincimizi kuşanalım. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi hâsılı ruh ve bedenimizi günahlardan korumaya söz verelim.
Aziz Müslümanlar!
Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur'an'la şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü sıkıntı ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun inşallah.
[1] Bakara, 2/185.
[2] Müslim, Sıyâm, 1.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü