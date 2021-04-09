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Haberler Eğitim Haberleri Adaylık Kaldırma Sınavı ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana? Bursluluk sınavı ne zaman? AKS ve İOKBS sınavları için flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:06 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:07

Adaylık Kaldırma Sınavı ve , ne zamana? ? ve sınavları için flaş açıklama!

İOKBS Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı için flaş açıklama! AKS ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken bursluluk sınavı ve adaylık kaldırma sınavına ilişkin de flaş açıklamalar yaptı. Sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene uygulanan sınav olarak bilinen Adaylık Kaldırma Sınavı ve olarak bilinen Bursluluk Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen yapılacak, ? İşte bilgiler!

5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11.sınıflara yönelik her yıl MEB tarafından düzenlenen sorusunun yanıtı Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile gündeme geldi. Bir televizyon programına katılıp uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından , ve ne zaman şeklindeki soruların yanıtları sorgulanıyor. Yapılan açıklama doğrultusunda olarak bilinen bursluluk sınavı ile olarak bilinen Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi.

BURSLULUK SINAVI VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik.

Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz.

İOKBS Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı için flaş açıklama! AKS ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

BURSLULUK VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."

İOKBS Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı için flaş açıklama! AKS ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

İOKBS Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı için flaş açıklama! AKS ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.

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Adaylık Kaldırma Sınavı ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana? Bursluluk sınavı ne zaman? AKS ve İOKBS sınavları için flaş açıklama!
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