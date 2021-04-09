Adaylık Kaldırma Sınavı ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana? Bursluluk sınavı ne zaman? AKS ve İOKBS sınavları için flaş açıklama!

5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11.sınıflara yönelik her yıl MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile gündeme geldi. Bir televizyon programına katılıp uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından bursluluk sınavı ertelendi mi, adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi ve ne zaman şeklindeki soruların yanıtları sorgulanıyor. Yapılan açıklama doğrultusunda İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı ile AKS olarak bilinen Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi.
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:
25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik.
Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz.
BURSLULUK VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."
SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.