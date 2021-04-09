Adaylık Kaldırma Sınavı ve Bursluluk sınavı ertelendi mi, ne zamana? Bursluluk sınavı ne zaman? AKS ve İOKBS sınavları için flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken bursluluk sınavı ve adaylık kaldırma sınavına ilişkin de flaş açıklamalar yaptı. Sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene uygulanan sınav olarak bilinen AKS Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS olarak bilinen Bursluluk Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, adaylık kaldırma sınavı ne zaman? İşte bilgiler!

5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11.sınıflara yönelik her yıl MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile gündeme geldi. Bir televizyon programına katılıp uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından bursluluk sınavı ertelendi mi, adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi ve ne zaman şeklindeki soruların yanıtları sorgulanıyor. Yapılan açıklama doğrultusunda İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı ile AKS olarak bilinen Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi.

BURSLULUK SINAVI VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik.

Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz.