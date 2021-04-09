Olanak Eş Anlamlısı Nedir? İşte Olanak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Olanak kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. İlkokul çağındaki öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı eş anlamlı yani anlamdaş kelimeler aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Buna göre; Olanak eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Olanak kelimesine eş anlamlı olarak imkan sözcüğü karşılık buluyor. Kelime için gündelik yaşam içerisinde imkan sözcüğünün eş anlamlı olarak kullanabiliyor.

OLANAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Olanak kelimesinin eş anlamlısı deyince ilk akla "İmkan" kelimesi geliyor. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ve bozulma olmaz.

OLANAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Olanak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre olanak kelimesi imkan anlamını taşır. Olanak kelimesine eş anlamlı olarak ise imkan sözcüğü karşılık buluyor. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamda kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.