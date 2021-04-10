AÖF sınav giriş ekranı ile sınav giriş belgesi sorgulama: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesi ile sorgulanıyor. Sınavlar online (çevrimiçi) şekilde yapılacak olup her ders için 30 soruya 40 dakika süre verilecek. Öte yandan; yarıyıl derslerine göre sınavlar farklı tarihlerde yapılacak. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor? AÖF online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav belgesi/sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Güz dönemi sınavlarının da online yapıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için tarihler geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusu adayların gündeminde yer alırken aynı zamanda AÖF sınav giriş ekranı sorgulamaları da başladı. 2. ve 6.yarıyıl dersleri ile 4. ve 8.yarıyıl dersleri için yapılacak olan sınavların farklı tarihlerde gerçekleşeceği de resmi olarak duyurulmuştu. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve bilgiler!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri şu şekilde;

2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.