AÖF sınav giriş ekranı ile sınav giriş belgesi sorgulama: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır?

Güz dönemi sınavlarının da online yapıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için tarihler geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusu adayların gündeminde yer alırken aynı zamanda AÖF sınav giriş ekranı sorgulamaları da başladı. 2. ve 6.yarıyıl dersleri ile 4. ve 8.yarıyıl dersleri için yapılacak olan sınavların farklı tarihlerde gerçekleşeceği de resmi olarak duyurulmuştu. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve bilgiler!
AÖF sınav tarihleri şu şekilde;
2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
T.C. kimlik numarası ya da esinav.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, "2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." denildi.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınavda her bir ders için 30 soru sorulacak ve cevaplanması için 40 dakika süre tanınacak. 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınavda boş bırakılan sorulara geri dönülemeyecek bu nedenle soruların işaretlenerek ilerlenmesi gerekiyor. Oturum herhangi bir nedenle sonlanması durumunda ise son güne kadar sınava kalınan yerden devam edilebilecek.